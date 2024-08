29 de agosto é Dia do Gamer: veja as 5 principais promoções

Dia do Gamer: Burguer King faz troca de peça queimada por sanduiche e Sony lança promoção de jogos na PS Store; confira outros descontos do dia 29

No dia 29 de agosto é celebrado o Dia do Gamer. A data foi criada em 2008 por revistas espanholas especializadas em jogos para homenagear a cultura dos videogames.

O Brasil é um dos maiores mercados de games do mundo, com milhões de jogadores e um cenário competitivo em ascensão. É também uma ocasião para discutir temas como inclusão nos jogos, o papel dos games na educação e a profissionalização dos eSports.

Banco Inter

O Banco Inter está oferecendo promoções com até 80% de desconto e 15% de cashback em produtos gamer, como mouses, headsets, notebooks e gift cards de Xbox, Nintendo e Apple.

Intel Gamer Days

Notebooks com processadores Intel estão com descontos de até 30%, especialmente na plataforma do Magazine Luiza, com condições especiais de pagamento, como 10% adicional de desconto no Pix

Acer

A marca está oferecendo descontos em seus notebooks gamer, como o Predator Helios e Acer Nitro, com valores promocionais válidos até 1º de setembro.