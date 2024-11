34° Cine Ceará começa com documentário sobre o "musical negro que apresentou o Brasil ao mundo"

Na noite deste sábado, 9, é realizada a cerimônia de abertura do 34° Cine Ceará, um dos principais festivais de cinema do Brasil. Acompanham o evento autoridades, personalidades importantes da cultura, fãs de cinema e homenageados.

A abertura ocorre no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza, e tem como destaques a entrega do Troféu Eusélio Oliveira à Universidade Federal do Ceará (UFC) pelos 70 anos da instituição e a exibição do documentário "Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo", de Joel Zito Araújo.