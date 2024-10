Assinantes O POVO ganham 50% de desconto na CasaCor 2024

Clube OP+ está oferecendo um desconto de 50% na compra do ingresso para a CASACOR 2024, que traz como destaque a CASA O POVO, um espaço exclusivo projetado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto.

Com o tema “De presente, o agora”, a CasaCor Ceará 2024 busca redescobrir a Praia de Iracema e a vitalidade da região conhecida por suas ruas e calçadas movimentadas, bares e restaurantes lotados, comércio ativo e faixa de areia sempre presente de turistas e fortalezenses. Para comemorar o reencontro do evento com o Grupo O POVO, os assinantes terão 50% de desconto para comprar os ingressos.

Somando 6 mil metros quadrados de área construída, a estrutura levantada em menos de seis meses conta com 40 ambientes assinados por 54 profissionais do setor de arquitetura, design de interiores e paisagismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para garantir o desconto, basta apresentar a carteirinha do Clube OP+ na bilheteria da CasaCor. A carteirinha está disponível no aplicativo O POVO+ e também na versão web do streaming.