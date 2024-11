Espetáculo A Sbørnia Kontr’Atracka é apresentado na Caixa Cultural

VEJA TAMBÉM| Exposição que celebra design latino-americano encerra no domingo, 10



A peça continua a saga iniciada por “Tangos e Tragédias”. O espetáculo original foi criado em 1984 por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky — chegando a virar até disco e DVD. No entanto, a trajetória da dupla com a obra foi interrompida em 2014, após a morte de Nico Nicolaiewsky.

Em 2016, Hique resolveu continuar a trajetória, mas com o novo espetáculo: “A Sbørnia Kontr’Atracka”. Com música e as histórias bem-humoradas, a montagem também pretende encantar o público com a iluminação elaborada, projeções visuais e sons para trazer vida ao cenário do país fictício.