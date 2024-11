Arcane: onde assistir, datas, personagens e tudo sobre a 2ª temporada

Confira tudo sobre a segunda de Arcane, que Jinx protagonizará Crédito: Reprodução/Youtube/Netflix

A nova temporada de "Arcane”, série spin-off do jogo League of Legends (LoL), estreia neste sábado, 9 de novembro. Com feitos inéditos, a produção já foi premiada pelo Annie Awards e pelo Emmy Awards na categoria de Melhor Série de Animação. Ao todo foram 10 premiações, refletindo o fenômeno que é Arcane dentro e fora do universo dos jogadores de LoL. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A mistura de animação 2D e 3D foi dirigida e produzida pelo estúdio francês Fortiche Production, sob a supervisão da Riot Games, empresa responsável pelo jogo de origem. Confira a seguir tudo sobre a segunda temporada.

Nova temporada de Arcane: relembre a primeira temporada A trama acontece no passado para contar as histórias de origem de personagens de Piltover e Zaun, regiões de Runeterra. Em meio ao conflito entre as cidades, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis. A primeira temporada possui flashbacks das protagonistas Vi e sua irmã caçula (Powder/Jinx). Elas foram acolhidas e criadas pelo barman Vander, mas ele acaba morto — o que faz as duas se separarem e seguirem caminhos distintos. Enquanto Powder se une ao anti-herói Silco — assumindo o pseudônimo de Jinx e seguindo transtornada pelos traumas —, Vi forma uma aliança com a policial Caitlyn. Já Jayce faz seu nome na política e na arte de fundir magia e tecnologia.

Nova temporada de Arcane: datas e horários A segunda temporada de Arcane é dividida em três partes, chegando ao streaming semanalmente em três datas diferentes. A data de estreia do primeiro bloco é 9 de novembro e mais capítulos serão lançados em 16 e 23 de novembro. Primeira parte - 9/11



Segunda parte - 16/11



Terceira parte - 23/11 Assim como a primeira temporada, é provável que sejam nove episódios no total, recebendo três capítulos por semana. O horário de estreia da parte um está marcado para às 4h da manhã (horário de Brasília). LEIA MAIS | 'Game of Thrones' deve ganhar filme para os cinemas

Onde assistir à segunda temporada de Arcane? A primeira temporada de Arcane está disponível na Netflix, assim como a segunda também estará. Para assistir é necessário assinar o streaming que custa a partir de R$ 20,90 por mês. No entanto, haverá uma estreia especial: o primeiro episódio será transmitido gratuitamente no perfil da Riot Games na Twitch. Streamers também poderão realizar a cotransmissão livremente na estreia, desde que na plataforma de streaming de vídeo ao vivo. Estreia com recompensas Os espectadores que assistirem à transmissão da Twitch da Riot Games ou à alguma cotransmissão terão a chance de ganhar itens exclusivos no LoL através dos Drops da plataforma.

Para habilitar essas recompensas, é necessário que sua Conta Riot esteja vinculada na página de Conexões da Twitch. Nova Temporada de Arcane: classificação indicativa Embora seja uma animação, Arcane não é uma série voltada para crianças e sua classificação indicativa é de 16 anos. Isso porque a série possui cenas com sangue, violência, nudez e palavras de baixo calão. Netflix anuncia nova temporada de ‘Stranger Things’ para 2025; VEJA

Arcane: o que esperar da segunda temporada? O primeiro trailer foca na dinâmica entre Jinx, Vi e Caitlyn. Mas há um homem com um pedaço de Hextech em seu braço, sinalizando que Viktor está vivo. Signed, cientista de Zaun, deve ganhar destaque e teorias indicam que ele será revelado como pai de Orianna, bailarina mecânica no jogo. Após a divulgação de alguns itens novos no LoL inspirados em Arcane, espectadores também acreditam que Vander pode estar vivo e aparecer como Warwick após ser uma cobaia de Singed para utilizar a cintila.