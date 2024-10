Instrumentos de maracatu apreendidos pelo TRE-CE são devolvidos a cantor cearense

Os instrumentos musicais do grupo Maracatu Solar, que haviam sido apreendidos durante fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), já foram devolvidos ao coordenador do grupo, o cantor e compositor Pingo de Fortaleza. O material retornou às mãos de Pingo ainda nesta terça-feira, 22, menos de 24h após a apreensão, na noite de segunda.

O material foi apreendido juntamente com equipamento de som durante bandeiraços realizados no cruzamento das avenidas da Universidade e Ponte Vieira, no Benfica. Com grupos fazendo campanha para as duas candidaturas que disputam o segundo turno em Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), o TRE acabou confiscando o material, conforme noticiou O POVO.