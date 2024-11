Nattan, Claudia Leitte e É o Tchan fazem show em Sobral; saiba mais

CarnaSobral 2024 terá três dias de festa com shows de Claudia Leitte, É o Tchan, Nattan e Felipe Amorim

Uma nova edição do CarnaSobral está perto de iniciar. Marcada para acontecer no próximo fim de semana, entre os dias 14 e 16 de novembro, a festa de Carnaval fora de época da cidade terá shows de Claudia Leitte, É o Tchan, Nattan, Felipe Amorim e outros nomes conhecidos do axé e forró nacional.

Realizado na Arena Aeroporto, o evento chega à sua segunda edição com o novo nome, após voltar a acontecer no município depois de cinco anos em pausa.

Os ingressos para a festa deste ano já estão à venda no site BrasilTicket, nos valores de R$ 840 (meia-entrada) e R$ 1.380 (inteira). A entrada dá acesso aos três dias de evento.