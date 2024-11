Festa Suor Preto realiza nova edição gratuita na Estação das Artes

Nova edição da Festa Suor Preto homenageia Tia Ciata, figura histórica e matriarca do samba, e acontece no próximo sábado, dia 9

Com a aproximação do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e com o intuito de celebrar as raízes da cultura afro-brasileira, será realizada no próximo sábado, 9, a Festa Suor Preto.

Em sua oitava edição, o evento gratuito terá como palco o Complexo Cultural Estação das Artes e acontecerá das 17 horas às 22 horas.

A festa será marcada por uma homenagem especial à Tia Ciata, figura histórica e matriarca do samba, em celebração à sua importância para a cultura afro-brasileira.