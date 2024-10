Com Ryan Reynolds, ‘Deadpool 3’ estreia no Disney+; saiba quando

Sucesso de bilheteria nos cinemas, "Deadpool & Wolverine" estreia no streaming da Disney+ no dia 12 de novembro

Uma das maiores bilheterias do cinema em 2024, “Deadpool & Wolverine” já tem data para estrear na plataforma de streaming da Disney. Protagonizado por Ryan Reynolds, o terceiro filme do anti-herói da Marvel arrecadou cerca de R$ 3 bilhões na semana de lançamento.

Contando com participações especiais de Hugh Jackman, no papel de Wolverine; Jennifer Garner, como Elektra; e Morena Baccarin, como Vanessa Carlysle, o longa-metragem de ação chega à Disney+ no dia 12 de novembro.



Deadpool & Wolverine atinge meio bilhão em bilheteria em uma semana

Com o desempenho favorável, “Deadpool & Wolverine” entra para a lista dos filmes mais assistidos de 2024. Supera, inclusive, a estreia de “Divertida Mente 2”, que aglutinou US$ 154.2 milhões nos primeiros dias em cartaz.