Bienal Percussiva abre 13º com programação gratuita na quarta, 30

O evento é uma iniciativa da Caravana Cultural e abertura acontece no Beco do Tambor, nesta quarta-feira, 30

A programação desta edição contempla espaços de encontro, formações , espetáculos e rodas de conversa sobre as atualizações do cenário da percussão em Fortaleza.

A abertura do evento será nesta quarta-feira, 30, às 18 horas, na tradicional “Quarta de Yansã” , projeto costumeiramente realizado no Beco do Tambor , rua localizada próxima à Praça dos Leões .

A Bienal da Percussão, que hoje está em sua 13ª edição, surgiu a partir do antigo Encontro Estadual de Percussão. Em uma viagem a Guaramiranga, o fundador do evento, Marcello Santos, em conversa com o Mestre Vanildo, relembrou os dias do Panorama Percussivo Mundial. Conhecido como PercPan, o festival de música acontece anualmente em Salvador, desde 1994. Inspirados pelo cenário soteropolitano, nasceu em 2001 a ideia de criar a Bienal Percussiva do Ceará.

Entre mudanças de nomes e mais de 23 anos de trajetória, a comissão organizadora do evento também realizou a “Biennale de la Percussion”. Com sede em Rennes, capital da Bretanha, na França, o evento aconteceu em 2019, 2021 e 2023.

Neste ano, além de movimentar o cenário da percussão local, a Bienal busca atualizar os artistas e amantes sobre as novidades do universo da percussão e honrar as tradições e origens da batucada. O evento é uma iniciativa da Caravana Cultural e conta com a produção do Mestre Marcello Santos.