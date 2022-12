Quarta D’Yansã: evento no Centro de Fortaleza celebra o ano novo

Dança, música, feirinha, sebo e gastronomia é o que oferece o evento Quarta D’Yansã que acontece nesta quarta-feira, 14. Com início às 18 horas, o evento acontece nas ruas do Centro de Fortaleza e promete unir Carnaval, ano novo e cultura afro-brasileira.

Definida como "movimento de celebração e resistência da Cultura Popular e Ancestral", será a última edição da Quarta D’Yansã do ano. A música será comandada pelos artistas Léo do Abstrato, Indira Marley e os grupos Ukilombo Capoeira, Caravana Cultural e Tambor de Crioula. Na oportunidade, também acontece a gravação do clipe “Vai ter Carnaval” do coletivo Viramundo.







Economia criativa também estará presente no evento, com comidas regionais nordestinas, como o acarajé e os tradicionais pratinhos, além de artes visuais e artesanato. Para saudar o ano de 2023, a indicação é que os participantes usem roupas da cor branca.

Orixá da umbanda e no candomblé, Iansã passou a ser cultuada na Nigéria, às margens do Rio Niger. É considerada “mãe do entardecer e do céu rosado”, no catolicismo é sincretizada com Santa Bárbara, que usa roupa vermelha, assim como Iansã.

Edição da Quarta D’Yansã na Praça dos Leões, Centro de Fortaleza (Foto: Quarta D’Yansã/Divulgação)



Quarta D’Yansã

Quando: quarta-feira, 14, às 18 horas

Onde: Beco do Tambor (R. Floriano Peixoto, 473 - Centro, Fortaleza)

Instagram: @quartadeyansa

Gratuito

