De 'maior rapadura' até 'maior calcinha': veja recordes inusitados

Maior Rapadura do Brasil Crédito: Divulgação / Rank Brasil

O Rank Brasil, o livro dos recordes brasileiros, é uma instituição que define diferentes tipos de recordes nacionais. Há mais de 20 anos, eles estudam e publicam diversas vertentes de recordes. O Ceará esteve presente em algumas categorias. Brasileiro visita todos os países do mundo em tempo recorde, gasta R$ 750 mil e entra para o Guinness Book; CONFIRA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A instituição atua de forma completamente privada, sem vínculos com o principal livro de recordes do mundo, o Guinness Book. Dentre as homologações disponíveis em seu site, estão recordes culinários, corporais e feitos curiosos.

Em resumo, o Rank Brasil é uma instituição que valoriza tanto as culturas locais, reconhecendo alimentos de grande escala que, em tese, mostram-nos ao mundo, como também conta a história de grandes brasileiros por meio de seus recordes. Rank Brasil: confira recordes inusitados Doce de leite, queijo minas, queimadinha e pão de queijo

Para começar, o evento em si não recebeu nenhum recorde exclusivo, mas, dentro dele, foram registrados quatro feitos que entram para a história do Rank Brasil. Na festa do queijo e do doce de leite, que acontece em Ipanema (MG), em 2024, houve quatro recordes. O primeiro foi o de "Maior Doce de Leite do Brasil", conquistado por meio da colaboração entre a fábrica Nhá Nair e a Prefeitura de Ipanema, com incríveis 1.210 quilos. Outro foi o de "Maior Queijo Minas Padrão", que pesou 2.870 quilogramas, sendo produzido pelo Laticínio Dois Irmãos.

Vaca leiteira bate recorde de produção em evento de agropecuária; ENTENDA

As conquistas que encerraram foram "A Maior Queimadinha do Brasil", com 1.550 litros, e "Maior Pão de Queijo", com 4,03 quilos. Ao final, após a comprovação do Rank Brasil, os alimentos foram distribuídos aos visitantes que estavam no local. Maior Quadrilha Junina Campina Grande, na Paraíba, é certamente um dos locais onde os festejos de São João são cada vez mais fortes em sua cultura. No recorde de "Maior Quadrilha Junina", não poderia ser em outro lugar; o feito tem sido renovado anualmente desde 2013.

Em 2024, o recorde foi mais uma vez renovado, com a participação de 1.280 casais. Em 2013, a primeira vez que o recorde foi emplacado contou com 628 casais. Maior Rapadura Mais um recorde nordestino, desta vez a "Maior Rapadura" do Brasil, com 13.160 kg, foi feita em Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão pernambucano. O impressionante recorde foi alcançado em um período surpreendentemente curto de apenas 12 dias, graças ao trabalho do produtor rural Valdemir Adriano.

As medidas imponentes da rapadura são as seguintes: Peso : 13.160 kg



: 13.160 kg Comprimento : 3,05 metros



: 3,05 metros Largura : 2,19 metros



: 2,19 metros Altura: 1,46 metros

Assim como o recorde da quadrilha, a primeira vez que uma rapadura foi catalogada pelo Rank Brasil foi em 2013, e, por três vezes, a conquista foi cearense, com duas rapaduras de Pindoretama e uma de Cascavel; esta última foi superada pelo recorde de Santa Cruz da Baixa Verde. Maior Calcinha Fio Dental do Brasil O feito foi conquistado pela "capital da lingerie", localizada em Juruaia, Minas Gerais. A peça mede 5,88 metros de largura por 5,12 metros de altura.