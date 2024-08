Papa incentiva a leitura e revela seu amor pelas tragédias

O papa Francisco encorajou os jovens padres a ler e revelou o seu gosto pelas grandes tragédias, em uma carta publicada neste domingo (4) pelo Vaticano.

“Como podemos falar ao coração dos homens se ignoramos, relegamos ou não valorizamos 'aquelas palavras' com que queriam expressar e, por que não, revelar o drama da sua própria vida e sentimento através de romances e poemas?” destacou o pontífice em sua carta de 17 de julho aos futuros padres, publicada pelo Vaticano neste domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No extenso texto, repleto de referências a escritores como C.S. Lewis, Marcel Proust, T. S. Eliot e Jorge Luis Borges, Francisco destacou "a importância da leitura de romances e poemas no caminho do amadurecimento pessoal", crucial não só para quem ingressa no sacerdócio, mas para todos os cristãos em geral.