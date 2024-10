Confederação do Equador ganha programação comemorativa de 200 anos

As artes do coletivo passaram por uma exposição no Memorial da Assembleia Legislativa Crédito: Marcus Paulo Saraiva/divulgação

O espírito de liderança e justiça influenciou a busca da pernambucana Bárbara de Alencar para guiar a Confederação do Equador. Em celebração aos 200 anos do movimento, o Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf) idealiza a exposição “200 anos da Confederação do Equador: um tributo a Bárbara de Alencar”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A coleção apresenta 22 obras do coletivo de artistas cearenses “Calçada.20” que fazem parte do projeto “Lute como uma Bárbara”.

O acervo itinerante marca presença até o dia 8 de novembro no centro de memória da sede Sefaz. Com entrada gratuita, o espaço funciona de segunda a sexta, das 8h30min às 17 horas, com acesso até às 16 horas. A iniciativa desenvolvida em parceria com a Sintaf resgata a memória da personagem que viveu no Cariri e destaca a representatividade nas transformações sociais.

Para o diretor de Cidadania, Inclusão Social e Cultura da Fundação Sintaf, Luiz Carlos Diógenes, a ideia de convidar o coletivo Calçada.20 para criar obras que homenageiam a data surgiu na busca pela sensibilidade para contar a história. “A ideia é que essa história fosse contada por outras pessoas também, outras mentes pensantes e corações, outros pensadores. E que se colocasse as artes para fazer uma leitura mais compreensiva e com sentimento, e até mais complexa, que não ficasse estritamente nas mãos e nas cabeças de acadêmicos e da ciência da história”, destaca. Iniciado em agosto de 2022, o projeto promove diversas ações que têm sido realizadas como o lançamento de documentários, reuniões junto a representantes políticos e a aprovação da lei que institui o dia 28 de agosto como o Dia de Bárbara de Alencar.

Quem é Bárbara de Alencar? Conhecida como heroína brasileira, por lei nacional desde 2014, Bárbara Pereira de Alencar foi homenageada em 28 de agosto, no Ceará, sua terra de adoção, como sendo o “Dia de Bárbara”. Líder da revolução de 1817 e a Confederação do Equador, Bárbara de Alencar desafiou as normas patriarcais de sua era, além de se destacar como uma precursora do feminismo em um contexto conservador. Visando destacar o protagonismo feminino, o sindicato acredita que a memória de Bárbara de Alencar pode inspirar as novas gerações e contribuir para a sociedade atual, especialmente incentivando a atuação na política.

“Bárbara de Alencar teve uma liderança importante do ponto de vista político. Ela foi não apenas uma liderança política, mas de gênero. E já há 200 anos. A gente precisa valorizar a participação feminina na política, na política sindical”, destaca o diretor de organização da Setaf, Carlos Brasil. Ele segue frisando a importância da participação feminina na política. “É preciso despertar as mulheres para a política sindical, para a política como um todo. Precisamos fazer uma reflexão, ver o que não atrai ou o que repele a ocupação desses espaços. Temos um papel importantíssimo dentro dessa discussão, e o Sintaf é atuante no debate”, destaca Brasil. Catálogo Bárbara de Alencar Além da exposição, o Sintaf e a Fundação Sintaf lançaram o "Catálogo Bárbara de Alencar", que compila as obras da mostra, que foi apresentada recentemente na Assembleia Legislativa do Ceará. O catálogo está disponível em formato eletrônico, além de uma versão impressa.

A exposição itinerante deve se manter disponível até 2025 e contar com novidades. Entre elas, ainda em novembro de 2024, será encenada uma peça teatral sobre a vida de Bárbara de Alencar. Iniciando no Dragão do Mar e percorrendo o Estado em seguida, o espetáculo conta com um elenco formado por atores cearenses. Além disso, a construção de um memorial em Campos Sales e a participação nas comemorações da Confederação do Equador, que se estenderão até 2025, está nos planos. Para o jornalista e colunista do O POVO, Tarcísio Matos, a iniciativa do Sintaf fortalece o legado deixado por Bárbara, sendo um impulso para as gerações mais novas. “Nesses tempos de 'heróis líquidos', influenciadores de duvidosa coragem, de homens e mulheres que surgem dos milhares de seguidores remotos, a figura real da Bárbara de Alencar, pelo que protagonizou naquele trecho da história brasileira, há de ser ressaltada e reverenciada por demais”, aponta.