O POVO vence duas categorias do 2ª prêmio Sintaf de Jornalismo

O POVO venceu nesta quarta-feira, dia 24, duas categorias da segunda edição do Prêmio Sintaf de Jornalismo (Sintaf Jor). A série especial "Reforma tributária e desigualdades”, assinada pelos repórteres Samuel Pimentel e Karyne Lane, ficou com o primeiro lugar na categoria impresso e a reportagem “Desafios da gestão municipal: demandas, vícios e escassez”, do repórter Wanderson Trindade, conquistou o segundo lugar na categoria webjornalismo. Confira mais abaixo as reportagens vencedoras

Com o tema “O Fisco do Futuro e a redução das desigualdades”, a premiação organizada pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf - CE) tem por objetivo valorizar e reconhecer trabalhos produzidos por profissionais da imprensa cearense e por estudantes de jornalismo que evidenciem o trabalho desenvolvido pelos servidores fazendários, em suas múltiplas atividades aproximando o Fisco da sociedade.

A série especial "Reforma tributária e desigualdades”, com quatro reportagens, foi uma parceria entre as editorias de Economia e O POVO Mais que explora os impactos sociais dos tributos no Brasil — dos problemas às soluções que podem ser encontradas através da reforma.