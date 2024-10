Zélia Duncan 60 anos: saiba qual a música mais ouvida no Brasil

Uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira (MPB), a cantora Zélia Duncan completa nesta segunda-feira, 28, 60 anos de idade.

Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, a artista iniciou sua trajetória artística ainda na juventude, ao realizar apresentações em concursos de música.

Circulando entre os gêneros MPB, rock, pop, folk, samba e reggae, Zélia se destacou nacionalmente com o lançamento de “Catedral”, em 1994. No ano seguinte, a canção foi adicionada à trilha sonora da novela “A próxima vítima”, da Globo, que se tornou tema do casal de protagonistas vividos por Vivianne Pasmanter e Marcos Frota.