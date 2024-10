Ratos, foco de dengue e sujeira: como estava a mansão de Mário Gomes

Na edição deste domingo, 27, do “Domingo Espetacular“, uma reportagem destacou a situação da casa do ator Mário Gomes, que foi despejado do imóvel em um condomínio na Joatinga, Zona Oeste do Rio de Janeiro, há aproximadamente um mês. De acordo com o programa da Record, a propriedade passou por uma vistoria, que a classificou como “insalubre”.

A reportagem revelou que a equipe responsável pela vistoria encontrou diversos problemas estruturais, incluindo acúmulo de sujeira, uma infestação de ratos e um foco de dengue na piscina.

A mansão tem área construída de 600 m², distribuída em cinco pavimentos. Entretanto, um deles permanece desocupado, pois não há acesso por escadas. Os problemas estruturais em algumas partes da residência foram descritos como um “risco à segurança”.