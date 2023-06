Longa cearense ganha dois prêmios em festival em Curitiba

"Quando eu me encontrar", de Amanda Pontes e Michelline Helena, venceu o troféu de Melhor Roteiro do júri oficial e, pela crítica, foi escolhido Melhor Longa

O longa cearense "Quando eu me encontrar", dirigido e escrito por Amanda Pontes e Michelline Helena, ganhou dois prêmios no festival Olhar de Cinema, em Curitiba. A produção saiu vitoriosa na categoria de Melhor Roteiro, pelo júri oficial, e Melhor Longa, pelo prêmio da crítica.

O drama acompanha uma família que precisa lidar com a ausência de uma ente querida após ela, de repente, ir embora. A produção estreou no festival curitibano e compôs a mostra competitiva brasileira com outros cinco filmes.

Além de "Quando eu me encontrar", o Ceará também estava representado no Olhar de Cinema pelo curta-metragem "Apocalypses Repentinos", dirigido por Pedro Henrique, que está disponível na plataforma do Itaú Cultural Play até 4 de julho.

Confira lista de premiados

Competitiva Brasileira de Longas

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem: Neirud, de Fernanda Faya

Neirud, de Fernanda Faya Melhor Direção: Toda noite estarei lá, Suellen Vasconcelos, Tati Franklin

Toda noite estarei lá, Suellen Vasconcelos, Tati Franklin Melhor Roteiro: Quando eu me encontrar, Amanda Pontes e Michelline Helena

Quando eu me encontrar, Amanda Pontes e Michelline Helena Melhor Atuação: Toda noite estarei lá, Mel Rosário

Toda noite estarei lá, Mel Rosário Melhor Direção de Arte: Zé, Oswaldo Lioi

Zé, Oswaldo Lioi Melhor Direção de Fotografia: O Estranho, Camila Freitas

O Estranho, Camila Freitas Melhor Som: O Estranho, Gustavo Nascimento, Léo Bortolin e Vitor Moraes

O Estranho, Gustavo Nascimento, Léo Bortolin e Vitor Moraes Melhor Montagem: Neirud, Yuri Amaral

Competitiva Brasileira de Curtas

Prêmio Olhar de Melhor Curta-metragem: Ramal, Higor Gomes

Ramal, Higor Gomes Prêmio Especial do Júri: Cemitério Verde, Maurício Chades

Competitiva Internacional

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem: Anhell69, Theo Montoya

Anhell69, Theo Montoya Prêmio Especial do Júri: Lugar Seguro, Juraj Letoti

Lugar Seguro, Juraj Letoti Prêmio Olhar de Melhor curta-metragem: Fuga de Visão, Peng Zuqiang

Prêmio do Público

Melhor longa-metragem: Anhell69, Theo Montoya

Anhell69, Theo Montoya Melhor curta-metragem: Uma espécie de testamento, Vuillemin Stephen

Novos Olhares

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem: Mudos Testigos, Jerónimo Atehortúa, Luis Ospina

Prêmio da Crítica Abraccine

Melhor longa-metragem: Quando eu me encontrar, Amanda Pontes e Michelline Helena

Quando eu me encontrar, Amanda Pontes e Michelline Helena Melhor curta-metragem: Ramal, Higor Gomes

Prêmio AVEC-PR Solange Stecz

Melhor filme: Midríase, Eduardo Monteiro

Midríase, Eduardo Monteiro Menção Honrosa: A trilha sonora de um bairro, Betinho Celanex, Danilo Custódio

