Mãe do ator João Rebello desabafa sobre morte do filho em publicação

“ Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração . Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu?? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando”, lamentou a mãe.

Maria Rebello , mãe do ator João Rebello , morto a tiros na Bahia na última quinta-feira, 24, em Trancoso, no Sul da Bahia, publicou um desabafo nas redes sociais neste domingo, 27, dia em que o filho foi velado e sepultado.

O corpo do ator foi velado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Nivea Stelmann, Ana Paula Tabalipa, João Velho, Rodrigo Penna, Natália Lage, Patricya Travassos e a família de João compareceram ao local, usando roupas brancas, conforme pedido de Maria Carol Rebello, irmã do DJ.

Veja a nota da Polícia Civil na íntegra:

“A Polícia Civil da Bahia vem a público informar, que diante do crime ocorrido no dia 24/10/2024, que vitimou fatalmente João Rebello Fernandes, vem adotando todas as medidas legais cabíveis na apuração das circunstâncias, bem como da autoria do crime. A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações. Seguimos à disposição.