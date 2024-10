Cine Ceará 2024 anuncia filmes selecionados para mostra competitiva

23 filmes cearenses participam da Mostra Olha do Ceará, exibição especial e competitiva do 34° Cine Ceará

A nova edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema divulgou nesta terça-feira, 15, a lista dos filmes selecionados para a Mostra Olhar do Ceará.

Considerado principal evento de cinema do Estado, a 34ª edição do festival selecionou 23 filmes cearenses – sendo 20 curta-metragens e três longas.

Com estreia no dia 9 de novembro de 2024, os filmes serão exibidos no Cineteatro São Luiz até o dia 15 do próximo mês. Na curadoria de Layla Braz, produtora e curadora de mostras e festivais de cinema, os filmes participantes da Mostra Olhar do Ceará concorrem ao Troféu Mucuripe.