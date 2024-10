Monja Coen volta a Fortaleza para palestra sobre crianças e Halloween

"As Crianças que Pedem por Mimos" é o nome da palestra onde Monja Coen reflete sobre cuidado e atenção com crianças

Referência no budismo do Brasil, Monja Coen retoma a Fortaleza neste mês de outubro para palestrar sobre o cuidado e a atenção com crianças nos dias atuais. A líder religiosa aborda o Halloween estadunidense, que acontece na data do evento, para falar sobre a temática.

A tradição “trick or treat” (“travessuras ou gostosuras”), comum nos Estados Unidos, quando as crianças pedem doces na rua, é tema da palestra budista, onde a Monja reflete: “Será que, dentro de nós, ainda existem 'crianças' que continuam a pedir por mimos, atenção e cuidados?”.