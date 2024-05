Monja Coen debate sobre ‘a arte de conviver’ em Fortaleza

Durante o evento, será abordado o desenvolvimento da arte de conviver “em respeito e em harmonia”. Na palestra, Monja Coen debate, por meio de uma conversa com o público, sobre coletividade a partir da compreensão e do respeito às diferenças .

“Arte de conviver é uma coexistência pacífica e respeitosa”, destaca Monja Coen, fundadora da Comunidade Zen do Brasil em entrevista ao O POVO . A líder religiosa realiza nesta sexta-feira, 3, às 19 horas, no Theatro José de Alencar, a palestra intitulada "A Arte de Conviver".

Para a líder, a arte de conviver precisa estar também presente no mundo virtual, sendo uma ferramenta essencial para criação de novas formas de se relacionar. Ela destaca ainda que usa as redes sociais para que as pessoas “despertem”.

Em conversa com O POVO, ressaltou também: “Tem gente que usa para bobagem porque eles ainda são bobinhos. É como uma criança que pega uma coisa no chão, que é imunda e põe na boca, e você fala, ‘não põe na boca que é sujo’, tem pessoas que ainda não sabem usar essa tecnologia”.

Coen comenta ainda, que devemos usar da tecnologia para restaurarmos a vida da terra, através da convivência, percebendo e apreciando a importância do que vem da natureza, enxergando beleza não só no concreto e entendendo que essa tecnologia, pode favorecer uma democracia participativa verdadeira, já que através dela existirá uma grande mudança social, em que todos terão acesso a informação, o que ocasionará no aumento da reflexão das pessoas com as informações que elas recebem.

“Eu vou escolher a informação que eu vou passar, mas muitas pessoas podem colocar as informações no ar agora. Tenham cuidado com a Fake News, sempre deve haver um cuidado com as pessoas que querem manipular os outros por interesses pessoais, mas isso sempre existiu, a diferença é que a gente pode ficar mais esperto e não cair nos golpes”, reforça a fundadora da Comunidade Zen do Brasil.

Ela ainda retrata que a arte de conviver está também na solidariedade, através do cuidado e da convivência com a pessoa ao seu lado, conhecendo de onde ela vem, quais são suas necessidades, o que ela tem em casa, o que falta e como nós podemos facilitar para que ela tenha mais.

Essa declaração de Coen está diretamente relacionada ao evento da próxima sexta, que é realizado em prol ao Instituto Roda da Vida, associação sem fins lucrativos que tem como objetivo cuidar das pessoas que estão atravessando o diagnóstico do câncer, oferecendo psicoterapia, meditação, yoga, biodança, medicina ayurvédica, arteterapia e outros.

Paola Tôrres, fundadora do Instituto, médica e cordelista, acredita que o grande trunfo do instituto é poder conviver, sendo essa uma forma de aceitar o outro, a visão, a diversidade e as diferentes religiões.