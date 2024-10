Empresa de apostas de parente de Safadão é barrada pelo Ministério

Dayane administra a BGA Tecnologia e é concunhada de Wesley Safadão, sendo casada com Filipe Dantas de Carvalho – o Filipe Imperial –, irmão de Thyane Dantas, esposa do cantor cearense.

Conforme apuração da Folha de S. Paulo, os dois sites de apostas possuem entre os sócios uma parente de Wesley Safadão , a empresária Dayane Rocha de Oliveira. Tanto a Betvip como a Ganhabet são comandadas por três empresas: Rockstock Participações, com 50% das ações, a BGA Tecnologia, com 40% e a Wolfsburg Participações, com 10%.

As empresas de apostas Betvip e Ganhabet foram barradas pelo Ministério da Fazenda para poder atuar legalmente no País, tendo até o dia 31 de dezembro deste ano para explorar as apostas de quota fixa em âmbito nacional .

Ainda segundo a notícia divulgada nesta quarta-feira, 23, a empresária também trabalha na WS Camarotes, empresa de shows e entretenimento de Wesley e Watila Safadão, irmão do músico.

Na listagem estadual publicada no site do Ministério da Fazenda no dia 18 de outubro, a empresa Betvip Apostas Esportivas S.A comanda as marcas Betvip e Ganhabet, que tem como garoto propaganda o forrozeiro.

Irmão de Wesley Safadão diz não ser dono de empresa de apostas listada pelo Ministério da Fazenda

“Tudo é do Ernildo, não somos donos, registramos e já estão com respectivos donos. Já, já vai ver a transição no Inpi [Instituto Nacional de Propriedade Industrial]”, declarou Watila em entrevista à Folha. Ernildo Junior de Farias Santos é dono da Pixbet, também listada pelo Ministério da Fazenda, tanto no quadro de estaduais como nacionais.