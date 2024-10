Festival de bordado acontece em Fortaleza com programação gratuita

O Festival Borda, que reúne bordado e experimentação, realiza sua segunda edição nos dias 5 a 8 de novembro, em diferentes espaços de Fortaleza. Na programação, o evento destaca experiências políticas, estéticas, filosóficas e sensíveis do artesanato de linhas.

Neste ano, o festival tem como tema “Tramas do Encontro” e é realizado pela Vermelha Ateliê de Cultura. As atividades são gratuitas e abordam, por meio de vivências, oficinas, exposições e conversas, as possibilidades de expressão da linguagem têxtil.