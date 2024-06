Artista realiza performance na orla de Fortaleza sobre bordado e roda de conversa

Ao longo do semestre outros pontos da orla de Fortaleza também vão receber a ação bordamar, como o Mucuripe, Nautico, Praia de Iracema, Poço da Draga e Barra do Ceará. A ação conta com apoio da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.

Segundo Wilma, o bordado seria mais uma forma de dar forma às vivências das pessoas na cidade e a relação com o litoral. “Há uma maneira em como interagimos e entendemos a cidade a partir do mar. A performance é um convite a conversarmos e bordarmos sobre isso”, informou a artista.

De acordo com a artista, o bordamar se configura como intervenções performáticas no espaço urbano. “É realizado na ação o estar junto para produzir conversas em coletivo, pois assim, é um modo de intervir na praia como um gesto que desloca o bordado do ambiente doméstico para uma relação com a paisagem urbana”, disse Wilma.

Serviço

Data: sábado, 22 de junho

Hora: 16 horas

Local: Praia da Sabiaguaba (próximo ao Ecomuseu Natural do Mangue)