Escritor cearense participa de ciclo de palestras em Portugal

Para Diego, a discussão sobre multiculturalismo e dinâmicas culturais no ambiente literário é fundamental, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. “Acredito que essas discussões ampliam os horizontes da literatura. Posso citar o ‘Torto Arado’ , que levou as desventuras do sertão nordestino para os franceses, talvez com perspectivas e vozes que nunca tinham sido ouvidas por aquelas pessoas", conta o autor.

Diego - Meu primeiro livro foi um processo de busca e descoberta. Eu buscava tanto a escrita em mim quanto o significado de alguns sentimentos. A poesia é mais difícil de ser lida porque nela não se encontra uma resposta fácil. Ela não resolve uma equação, ela complica a sua equação. No livro, abordo temas como a transitoriedade das relações humanas , o sentimento de incompletude e as pequenas coisas do cotidiano que nos afetam profundamente, mesmo quando parecem insignificantes. Acho que o grande mistério, a pergunta que eu sempre farei, é: o amor, assim como a poesia, aprisiona ou liberta?

OP: Quais são as contribuições que você deseja trazer de volta para a cena literária cearense após essa experiência em Lisboa?

Diego: Lisboa é uma das cidades do mundo com o maior número de livrarias por habitante. Isso me emociona e me entristece. Quantas temos em Fortaleza? Por que lamentamos tanto quando fecham e não as frequentamos quando estão abertas? Quero trazer para cá a visão de que os livros devem circular pela cidade junto com as pessoas. De que as pessoas que leem são mais charmosas, que recitar um poema pode ser uma ótima forma de conquistar alguém. Que nos livros aprendemos quem somos e até onde podemos ir. Isso aconteceu comigo: houve um momento em que eu não tinha mais nada, mas tinha a poesia. E aqui estou.