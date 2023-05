Brasileiros são alvo de ataque xenofóbico na Universidade de Lisboa

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa voltou a ser notícia por conta de casos de xenofobia. Em 2019, um grupo colocou uma caixa com pedras na entrada da universidade com a indicação "grátis para atirar em um zuca [brazuca]". De acordo com a Folha de S.Paulo, desta vez, um estudante da instituição foi acusado de fazer alusão ao apedrejamento de brasileiros. Em nota, a direção da faculdade afirmou ter aberto um processo disciplinar para avaliar a conduta do aluno.

O episódio ocorreu na Reunião Geral dos Estudantes, no dia 20 de abril, quando um aluno-conselheiro da faculdade pediu a palavra para criticar uma carta entregue por brasileiros à comitiva do presidente Lula (PT), que realizava uma viagem a Lisboa.

Na carta, os brasileiros falaram sobre as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes no país. Entre elas, questões relacionadas ao ensino superior. Outro ponto abordado pelo grupo foi a discriminação sofridas por eles, que citam o episódio com a caixa de pedras ocorrido em 2019.

Naquela ocasião, o grupo satírico Tertúlia Libertas negou que a intenção de colocar a caixa na frente da universidade fosse xenofóbica. Segundo eles, tratava-se de uma mensagem satirizando a grande quantidade de brasileiros na instituição.

Em nota, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa afirmou que "repudia e não tolera qualquer situação de discriminação" e que "o ambiente multicultural na instituição, proporcionado pela presença de alunos e professores das mais diversas geografias, é uma das suas mais-valias".