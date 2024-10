Porto de Galinhas: onde fica a praia, o que fazer, hospedagem e mais

Porto de Galinhas é distrito da cidade de Ipojuca; saiba como chegar, o que fazer, hospedagem e mais Crédito: Instagram / Porto de Galinhas

Destino conhecido no Nordeste brasileiro, Porto de Galinhas é um distrito de Pernambuco com praias e piscinas naturais que superam as expectativas dos visitantes, frequentemente comparadas aos encantos das águas caribenhas. Trairi: Flecheiras é eleita "destino mais acolhedor" do Nordeste; VEJA

São dez praias espalhadas ao longo de 18 quilômetros de litoral. Cada uma com suas particularidades, mas todas belas, com águas mornas e limpas e areia branquinha. No centro da vila, o que chama a atenção são as esculturas de galinhas que podem ser facilmente avistadas por quem transita por ali.

Porto de Galinhas: saiba onde fica e como chegar A praia de Porto de Galinhas é localizada em Pernambuco, no município de Ipojuca, a cerca de 60 km de Recife. A recomendação é de que seja realizado um voo até o aeroporto de Recife, sendo que depois é necessário encarar algumas horas de estrada. As companhias aéreas Gol, Latam e Azul operam rotas para Recife partindo de diversas cidades brasileiras.

Do aeroporto até Porto de Galinhas são 50 quilômetros (ou 45 minutos), que podem ser percorridos por transfer, carro, ônibus ou táxi. Porto de Galinhas: qual a melhor época para visitar? Para quem quer viajar para a região, é importante saber que o clima não costuma oscilar muito ao longo do ano, sendo o calor predominante até mesmo no inverno, com temperaturas médias de 24°C. Contudo, os meses entre abril e agosto costumam ter maior índice pluviométrico, e as chuvas podem atrapalhar alguns passeios.

A alta temporada é no verão, entre dezembro e fevereiro, mas quem deseja fugir da aglomeração pode se programar para visitar o destino a partir do final de setembro até novembro, quando a cidade não está tão cheia e os preços estão mais acessíveis. Porto de Galinhas: o que fazer, turismo e praias As ruas costumam ficar mais cheias no período da tarde, até o fim da noite, quando o movimento de bares e restaurantes é mais intenso. Assim como outras localidades litorâneas, Porto de Galinhas também conta com uma feira de artesanato, onde é possível comprar lembrancinhas e aproveitar a gastronomia nordestina.



Além dos atrativos que se encontram por ali, Porto de Galinhas tem fácil acesso para outras localidades que também possuem praias. A seguir, vamos ver mais sobre as atrações do município onde a vila se encontra e das cidades no entorno. Gastronomia Quem quiser conhecer os pratos típicos da região vai encontrar diversas opções de refeições que incluem peixes, frutos do mar ou carnes, sendo a carne de sol uma das mais utilizadas na culinária local. Falando em gastronomia, não se deve sair de Pernambuco sem provar alguns dos doces e sobremesas tradicionais. A cartola é a mais famosa e está no cardápio de quase todos os restaurantes. Consiste em bananas fritas cobertas com queijo coalho ou manteiga derretidas e acrescidas de cobertura (sendo a de canela e açúcar a mais utilizada).

Mas há também outras iguarias a serem provadas, como o conhecido bolo de rolo (que se assemelha a um rocambole, porém com diferenciação nos ingredientes e modo de preparo) e o bolo Souza Leão, que se tornou Patrimônio Cultural e Imaterial do estado e é preparado com gemas de ovo e massa de mandioca. Passeio de buggy Para conhecer todos os atrativos naturais que a cidade tem a oferecer de maneira rápida, é possível fazer uma excursão de buggy chamada De Ponta a Ponta, que percorre todas as praias da região. A vantagem é que os bugueiros são como guias, explicando mais sobre as localidades e chamando a atenção para as belezas no entorno.