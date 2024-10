Gilmar de Carvalho ganha título póstumo de Professor Emérito pela UFC

Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza homenagem ao jornalista Gilmar de Carvalho na 23ª Semana de Comunicação, prevista para a próxima segunda-feira, 21

Na ocasião, a instituição de ensino irá homenagear Gilmar com o título de Professor Emérito da UFC (in memoriam). O reitor da UFC, Prof. Custódio Almeida, deve entregar o título ao fotógrafo Francisco Sousa, companheiro de pesquisa e marido de Gilmar de Carvalho.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza homenagem póstuma ao escritor, pesquisador e jornalista Gilmar de Carvalho (1949 - 2021) na 23ª Semana de Comunicação (SECOM). A solenidade acontecerá na próxima segunda-feira, 21, às 8 horas, no auditório da reitoria.

Nascido em Sobral, Gilmar de Carvalho foi professor do curso de comunicação da UFC e importante pesquisador da cultura popular brasileira, com mais de 50 livros publicados. Ele morreu em 2021, aos 71 anos, por complicações da covid-19.

O evento de homenagem integra as programações da Semana de Jornalismo (SEJOR) e da Semana de Publicidade e Propaganda (SPP), que fazem parte da SECOM e têm como tema: “Aqui estamos, estamos aí: juventude, culturas urbanas e memória”.

A iniciativa visa promover uma reflexão crítica e inclusiva para estudantes de comunicação, profissionais da área, artistas locais e público geral.