Musical com Vanessa da Mata tem ingressos esgotados em Fortaleza

Vanessa da Mata apresenta espetáculo musical em homenagem à Clara Nunes em Fortaleza Crédito: Priscila Prade/Divulgação

A cantora Vanessa da Mata retorna a Fortaleza para novas apresentações neste fim de semana no Cineteatro São Luiz. Com sessões do espetáculo musical “Clara Nunes - A tal guerreira” nos dias 18, 19 e 20, a artista mato-grossense homenageia uma das principais intérpretes do Brasil, a sambista Clara Nunes. “Sou fã de Clara desde criança e o musical – que não é um show meu, cantando músicas minhas – foi criado para celebrar a história dessa cantora tão importante para o samba e a MPB”, explica Vanessa ao Vida&Arte. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nascida em Minas Gerais, a cantora e compositora Clara Nunes completaria 82 anos de idade em 2024. Voz dos sucessos que marcaram a produção musical no País, como “O mar serenou”, “Canto das três raças”, “Conto de areia” e outras canções do samba nacional, Clara é considerada uma das maiores e melhores intérpretes nacionais, além de ter sua voz listada pela Rolling Stone como a nona maior da MPB.

Com as três datas do musical esgotadas na Capital logo na primeira semana de vendas, Vanessa da Mata comenta que apresentar a história da artista em diversos cantos do Brasil tem sido uma grande honra. “É a primeira vez, desde a nossa estreia em São Paulo que saímos com o musical. Saber que os ingressos, no dia em que foram abertas as vendas, se esgotaram em horas me deixa feliz, principalmente por levar o legado da Clara e sua história para o público que curte o repertório dela e para aqueles que poderão conhecer essa artista”, diz.

Vaenssa da Mata se lança como atriz em musical que homenageia Clara Nunes “Nunca me imaginei atriz, e quando me dei conta aconteceu, com muito estudo e entrega”, revela ao detalhar que o espetáculo foi feito em comunhão para que fosse alcançado “esse sucesso”. O musical tem texto de André Magalhães e Jorge Farjalla, direção musical de Fernanda Maia e produção de Daniella Griesi e Marco Griesi. Com 30 atores no palco, “Clara Nunes - A tal guerreira” faz parte do Circuito Cena. “Em minha carreira, o musical trouxe um impulso de conquistar novos lugares culturais que ainda não havia me permitido chegar, porque escrevo minhas letras e componho minhas canções, ao mesmo tempo, tem uma diferença do texto falado para a música cantada, isso também foi um grande exercício o que me trouxe um prazer diferente em fazer”, avalia.

Saiba mais | Zeca Baleiro e Fausto Nilo fazem show gratuito em Quixeramobim Afirmando ter sido influenciada pela trajetória de Clara Nunes “de várias maneiras”, Vanessa descreve que a “paixão de cantar o Brasil interior” da artista refletiu em sua produção musical. Dentre as canções da sambista que possui maior impacto em sua vivência, Vanessa classifica “Canto das três raças”, do álbum de mesmo nome lançado em 1976.