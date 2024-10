Grupo cearense Banzobeat lança 1º EP em festa na Estação das Artes

Uma experiência musical focada no Afrobeat, que passa pelos ritmos afro-latinos, toques de candomblé e umbanda. É assim que a banda Banzobeat se define.

Fundado em 2022, o grupo ficou conhecido por tocar nos Carnavais de Fortaleza, com apresentações que lotam as esquinas da Praça dos Correios, no Centro, e da Praça da Gentilândia, no Benfica.

Nesta quinta-feira, 17, o grupo irá tomar conta do Complexo Cultural Estação das Artes para lançamento do single “BATISMO”, primeiro EP da banda. O evento tem início a partir das 18 horas, e a apresentação contará com a participação especial dos músicos do coletivo Farra na Jangada.