Estação das Artes recebe show tributo a Sandy & Júnior na sexta

Valentina Club comemora dois anos de atividade; veja programação

Intitulado “A gente dá certo”, o projeto musical cearense anima o público com as músicas da dupla de cantores. A apresentação será realizada no Gare, das 20 horas às 21h30min.

Com entrada gratuita, o espaço localizado no Centro é aberto às 10 horas. Já a festa tem início a partir das 18 horas, com apresentação de abertura do DJ Silas.