Ex-namorado de Demi Lovato, lutador brasileiro morre nos EUA

O lutador brasileiro Guilherme Vasconcelos, conhecido como “Bomba”, foi encontrado morto nos Estados Unidos , na última terça-feira, 15. As causas do óbito não foram divulgadas.

Natural de Belo Horizonte , Bomba tinha 38 anos e era torcedor fanático do Cruzeiro. Em 2014, ele participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF) .

Foi neste ano que ele foi morar em Los Angeles, no estado da Califórnia. Durante esse período, o atleta passou pelo UFC e Bellator.

O atleta também é reconhecido pelo breve relacionamento com a cantora Demi Lovato entre 2016 e 2017. Relação que, de acordo com familiares, era pacífica e sem traumas. Com o fim do relacionamento eles mantiveram a amizade.



Além da artista, o lutador também se relacionou com a atriz e apresentadora brasileira Fernanda Paes Leme.