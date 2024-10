Show gratuito apresenta Muriall, novo nome do pop de Fortaleza

Novo nome na cena pop de Fortaleza. cantora Muriall fará sua primerira apresentação no Nomads Pub&Food nesta sexta-feira, 11

Novo nome do pop de Fortaleza, a cantora estreante Muriall fará sua primeira apresentação nesta sexta-feira, 11, no Nomads Pub&Food, no bairro Benfica. A entrada para o evento, intitulado Baile da Muriall, será gratuita.

Recentemente, a cantora lançou o single “Beijo Pro Meu Ex” nas plataformas de streaming. Com uma batida envolvente que mescla pop e funk, a música traz situações vividas com um ex-namorado.

Nascida em Brasília, mas radicada em Fortaleza, Muriall possui outras três músicas no YouTube: “Noite de Jogos”, “Água Salgada” e “Quero Ver”. As faixas também trazem uma mistura de ritmos, com pop, funk e hip-hop.