Cine São Luiz recebe programação gratuita de filmes da Cinemateca

14 filmes nacionais, entre curtas e longas-metragens, são exibidos gratuitamente no Cineteatro São Luiz

O Cineteatro São Luiz recebe nesta semana a nova edição da Mostra da Cinemateca Brasileira. Com início neste sábado, 12, o equipamento cultural localizado no Centro exibe 14 filmes, entre curtas e longa-metragens, dos gêneros de ficção, animação e documentário

Intitulado Cinemateca Brasileira - Resistências Cinematográficas, a mostra deste ano integra a 34ª edição do Cine Ceará Festival Ibero-americano de Cinema, em parceria com o Cineteatro São Luiz.

Encerrando no dia 26 de outubro, as exibições gratuitas abordam temáticas sobre repressão, democracia e movimentos políticos da história nacional. Na estreia deste sábado, o filme de abertura será “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha, com exibição às 9 horas.