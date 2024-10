The Traitors: onde assistir online, elenco e tudo sobre o reality

The Traitors: onde assistir online o reality show premiado no Emmy Crédito: Divulgação/Prime Video Channels

Desbancando as vitórias de RuPaul’s Drag Race no Emmy, uma produção ainda desconhecida no Brasil levou a estatueta de “Melhor reality de competição”: The Traitors. O seriado havia estreado apenas um ano antes, em 2023. Originalmente transmitido no streaming Peacock, exclusivo nos Estados Unidos, a dinâmica do reality show conquistou os telespectadores em sua versão norte-americana. Além da vitória inédita na premiação, a produção superou Drag Race em mais uma categoria: “Melhor Apresentador”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Saiba onde assistir The Traitors online e mais curiosidades sobre o elenco e o apresentador.

BBB 25: Globo confirma famosos e reality tem data de estreia; VEJA O que é The Traitors? Uma adaptação da série holandesa “De Verraders”, o reality show norte-americano não é a primeira iteração da obra europeia, que possui versões próprias no Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, entre outros países. As atividades do seriado giram em torno de um único objetivo: descobrir quem são os traidores que “assassinam” os participantes. Para isso, o grupo de “Fiéis” deve se reunir para tramar o banimento de potenciais “Traidores”.

O vencedor (ou vencedores) leva a quantia de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão), apenas se descobrir quem são os traidores no elenco. Caso não consiga, o participante perderá o valor, que será realocado para o “Traidor” remanescente. O destaque na versão estadunidense fica para o cenário, situado em um castelo escocês, e os figurinos do apresentador, o ator Alan Cumming. The Taste Brasil: onde assistir, participantes, prêmio e mais | CONFIRA

The Traitors online: onde assistir O reality The Traitors já está disponível pelo serviço de streaming Universal + (com teste gratuito de sete dias), mas também pode ser transmitido na versão premium do Prime Video. A 2ª temporada, lançada em janeiro de 2024 nos EUA, libera episódios uma vez por semana no Brasil. Universal + (teste gratuito de sete dias) - R$ 29,90/mês

(teste gratuito de sete dias) - R$ 29,90/mês Prime Video (assinatura premium - Prime Video Channels) - R$ 19,90/mês + R$ 29,90/mês The Traitors: apresentador e elenco O ator e ativista escocês Alan Cumming, conhecido por sua participação na franquia X-Men, foi o escolhido para a apresentação da versão estadunidense de The Traitors. Na produção, Cumming entrega uma performance autoral como o “dono” de um castelo nas Terras Altas da Escócia.

O desempenho superou as oito vitórias consecutivas de RuPaul e garantiu a vitória do ator na categoria “Melhor Apresentador de Reality” na premiação Emmy 2024. "Somos muito gratos porque somos um programa novo — e vocês sabem que quando gostam de algo, tendem a se apegar a isso, a algo que é de boa qualidade”, disse Cumming em seu discurso de aceitação da estatueta. No reality, o elenco se divide entre competidores novatos e estrelas de programas de competição nos Estados Unidos, como “Survivor”, “Real Housewives” e “Big Brother”.

1º temporada Reza Farahan

Geraldine Moreno

Robert "Bam" Nieves

Brandi Glanville

Azra Valani

Michael Davidson

Ryan Lochte

Kyle Cooke

Amanda Clark-Stoner

Cody Calafiore

Anjelica Conti

Shelbe Rodriguez

Rachel Reilly

Stephenie LaGrossa Kendrick

Christian de la Torre

Kate Chastain

Arie Luyendyk Jr.

Quentin Jiles

Andie Vanacore

Cirie Fields 2º temporada Johnny "Bananas" Devenanzio

Peppermint

Marcus Jordan

Maksim "Maks" Chmerkovskiy

Deontay Wilder

Ekin-Su Cülcülolu

Larsa Pippen

Tamra Judge

Janelle Pierzina

Dan Gheesling

Carsten "Bergie" Bergersen

Parvati Shallow

Kevin Kreider

Peter Weber

John Bercow

Phaedra Parks

Shereé Whitfield

Sandra Diaz-Twine

Kate Chastain

Mercedes "MJ" Javid

Trishelle Cannatella

Chris "CT" Tamburello The Traitors no Emmy: prêmios do reality Com cinco indicações e três vitórias, confira todos os prêmios recebidos pelo reality The Traitors no Emmy: