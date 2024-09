Morre John Ashton, ator de "Um Tira da Pesada", aos 76 anos

John Ashton, conhecido por seu papel como John Taggart na franquia “Um Tira da Pesada”, morreu na última quarta-feira, 26, aos 76 anos. O ator estava em tratamento contra um câncer antes de vir a óbito.

A assessoria do artista confirmou a informação ao site TMZ. Em nota, o empresário de John, Alan Somers, celebrou a pessoa que o ator era em vida, profissionalmente e na vida pessoal:

“John deixa um legado de amor, dedicação e trabalho. Sua memória estará para sempre com sua esposa, filhos e netos, assim como com seus irmãos, irmãs e todos que o amavam. O impacto de John no mundo será lembrado e celebrado pelas próximas gerações”.