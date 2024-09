Ex-Globo, Carol Barcellos anuncia sua chegada em nova emissora

“Ela fez história como repórter e apresentadora, cobriu várias Olimpíadas e Copas do Mundo, e ficou marcada na memória do público! Com uma trajetória de garra, dedicação e amor ao jornalismo, ela agora chega para um novo desafio. Carol vai apresentar um programa semanal de novos destinos, jornadas culinárias e aventuras com o melhor da produção nacional e internacional da CNBC. Conteúdo nobre em um programa diferente de entretenimento para o público de negócios. Estamos felizes demais em poder contar com a Carol em nosso time. Seja muito bem-vinda!!”, diz a postagem.

Nos comentários, diversos ex-companheiros de Carol Barcellos na Globo desejaram sucesso para a apresentadora. Marcelo Courrege, atualmente companheiro da jornalista, deixou sua mensagem.

“Arrebenta, meu amor! Desafio dos bons. Vai com tudo”, escreveu, além de acrescentar um emoji de coração.