Murilo Rosa ameaça processar José de Abreu; entenda a briga dos atores

Após ter fotos com a família usada em piada, Murilo Rosa afirma que irá processar José de Abreu Crédito: Ethi Arcanjo em 03/02/2012

No último domingo, 2, Murilo Rosa publicou uma imagem no Instagram em preto com a palavra "Inaceitável" em branco, dizendo que pretende processar o ator José de Abreu. "Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade", detalhou o ator na legenda da publicação. Leia também | José de Abreu é condenado a indenizar Vereza após chamá-lo de fascista

Irritado com a atitude de José de Abreu, Murilo Rosa afirmou que irá processar o ator por incluir membros da sua família na discussão. “Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar, usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal”, finalizou. José de Abreu apaga fotos da família de Murilo Rosa, mas debocha do time de futebol Após a repercussão, José de Abreu excluiu a publicação no qual fazia piada usando as fotos do pai e do filho de Murilo Rosa.

O ator, no entanto, postou mais uma imagem com o placar da partida entre Flamengo e Vasco, ocorrida no domingo, 2, e citou o colega global na legenda. “Murilo Rosa é vascaíno, hahahaha”, escreveu Abreu. Na partida realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo goleou o Vasco por 6 a 1. Leia também | José de Abreu é condenado a pagar R$ 30 mil por ofensas a jornalista Como começou a briga entre Murilo Rosa e José de Abreu?

A desavença entre Murilo Rosa e José de Abreu teria iniciado devido a uma live realizada em 2020 por Maria Zilda Bethlem, no qual Rosa foi convidado. Na ocasião, os dois atores conversaram sobre bastidores das novelas, até Maria Zilda ser questionada se já havia beijado alguém com mau hálito. A atriz, então, citou José de Abreu, com quem fez par romântico em “Bebê a Bordo” (1988): “Era uma coisa insuportável, evidentemente, porque ele bebia... Externa, suado, então já tinha o cheiro do suor, mais o cigarro, mais a bebida, era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho”.

Leia também | Camila Pitanga e Murilo Rosa são confirmados em novela da HBO Max Após o comentário de Maria Zilda na live, Murilo emendou falando que havia trabalhado com José de Abreu em “A casa das sete mulheres” (2003) e “Araguaia” (2011). José de Abreu resgata comentário de atriz feito em 2020 e culpa Murilo Rosa Abreu só rebateu a fala da atriz em maio deste ano, por meio das redes sociais, alegando que, na época, Maria Zilda havia traído o marido, o diretor Roberto Talma. Além disso, reclamou que Murilo Rosa não o defendeu.