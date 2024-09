Exposição Pixar em Fortaleza tem ingresso gratuito para crianças

O Mês das Crianças está repleto de ações especiais para o público infantil em Fortaleza. Instalada no bairro Edson Queiroz, no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque, a exposição Mundo Pixar está com uma promoção que vai animar toda a família.

Chegando nas últimas semanas de exibição na Capital, a mostra terá ingresso gratuito para crianças de até 12 anos de idade.

