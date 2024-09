Paulo Sérgio Porto, ex-vocalista da Zero 85, lança carreira solo

O cantor e compositor Paulo Sérgio Porto anuncia show solo em outubro para Fortaleza. Conhecido como PS, o ex-vocalista da banda Zero 85 deve realizar apresentação no dia 11 do próximo mês no restaurante Coco Bambu, do Shopping Iguatemi.

Lançado em 2020, o artista segue com seu trabalho solo, intitulado “PS e a Banda do Porto”. Com cinco singles nas plataformas, ele promete trazer sonoridades, transitando entre o pop e o folk. As reservas para a apresentação podem ser realizadas com o restaurante.

"Estou muito feliz com essa fase da minha carreira solo. É algo completamente novo e desafiador, e a expectativa para esse show no Coco Bambu é enorme. Vou relembrar muita coisa que fiz na Zero 85, com uma nova roupagem, e apresentar meu trabalho autoral e algumas releituras”, afirma o compositor.