Tom Zé sofre queda e é internado novamente em hospital de SP

O músico Tom Zé foi internado novamente após sofrer uma queda em sua residência. A informação foi confirmada pela equipe do artista em publicação no seu perfil do Instagram.

“Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!”, detalha a legenda da postagem.

Segundo o G1, o músico baiano está hospitalizado desde a última semana no Hospital Beneficência Portuguesa, no bairro Bela Vista, em São Paulo.