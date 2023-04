Andrea Bocelli é criticado por ingresso "meia baixa renda" a R$ 1,6 mil

Preços dos ingressos, sem taxas extras, vão de R$ 1.494 a R$ 4.620 em site de vendas para apresentação marcada para maio do próximo ano

O cantor e compositor italiano Andrea Bocelli, de 64 anos, viralizou nas redes sociais por preços de ingressos que variam de R$ 1.494 a R$ 4.620 para shows em São Paulo, em maio do ano que vem. Internautas criticaram principalmente o preço para a categoria “meia-entrada baixa renda”, custando R$ 1.650, no site Eventim.

Andrea Bocelli teve coronavírus e doou plasma para pesquisa; CONFIRA



“Rindo educadamente pensando se vendeu alguma 'meia jovem baixa renda' pro Andrea Bocelli”, escreveu uma usuária do Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar das críticas, 96% dos ingressos disponíveis no site já foram vendidos. O show deve acontecer no dia 26 de maio de 2024, no Alianz Parque, na capital paulista.

Nomenclatura do ingresso para show de Andrea Bocelli sofre mudança

A nomenclatura “meia-entrada baixa renda” foi alterada para “meia-entrada” no site nesta quinta-feira, 13 de abril, após repercussão nas redes sociais. À Folha de São Paulo, a assessoria do site Eventim informou que a mudança foi realizada para evitar novos ruídos.

Sobre o assunto Andrea Bocelli faz show sozinho em catedral de Milão; assista

Tags