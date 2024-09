5 filmes que estreiam no Prime Video em setembro

O filme segue Cairo Sweet (Jenna Ortega), uma estudante talentosa e complexa que desenvolve uma relação delicada e ambígua com seu professor de redação criativa, Jonathan Miller (Martin Freeman). À medida que colaboram em um projeto de redação, os limites entre aluno e professor tornam-se cada vez mais nebulosos, levando ambos a confrontarem questões pessoais e éticas.

2. Garotas em Fuga (16/09)

Em “Garotas em Fuga”, duas amigas em busca de distração acabam envolvidas em uma aventura caótica (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios)

A trama segue as amigas Jamie (Margaret Qualley) e Marian (Geraldine Viswanathan) em uma viagem improvável para Tallahassee, capital do estado norte-americano da Flórida. Jamie, ainda abalada pelo término de um relacionamento, busca se distrair, enquanto Marian só quer um pouco de paz. No entanto, o que começa como uma simples fuga para escapar das frustrações do dia a dia rapidamente se transforma em uma aventura caótica quando elas cruzam o caminho de um grupo de criminosos desajeitados.