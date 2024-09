Dublador do Sid confirma novo filme de ‘A Era do Gelo’

Durante participação no programa divulgado na última semana, o artista declarou: “Estamos prestes a fazer ‘A Era do Gelo 6’” . John, que dubla a preguiça Sid, no entanto, não deu mais informações sobre a possível continuação do filme.

Com direção de Chris Wedge e de Carlos Saldanha, “A Era do Gelo” estreou nos cinemas internacionais em 2002 e chegou a arrecadar na semana de lançamento mais de US$ 59 milhões. Com o sucesso, o cineasta brasileiro assumiu a direção do 2º e 3º filme.

Sexto filme de 'A Era do Gelo' deve ser produzido pela Disney+

A saga seguiu até 2016 com mais dois longa-metragens, tendo sido feitos, também, spin-offs, videogames e especiais para TV.