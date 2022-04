A Era do Gelo: personagem Scrat consegue bolota em vídeo de homenagem

Com o fim do estúdio de animação Blue Sky Studios, os animadores prepararam um vídeo em homenagem à franquia "A Era do Gelo"

Depois que a Disney comprou a 20th Century Fox, ela extinguiu o estúdio de animação Blue Sky Studios, que era responsável pela produção dos filmes de “A Era do Gelo”. Com a situação, os animadores fizeram uma homenagem à franquia que foi seu carro-chefe por muitos anos.

Em vídeo especial, o personagem Scrat consegue pegar e comer a bolota. Em todas as histórias, o esquilo tentava alcançar a noz, mas seus esforços nunca davam certo.

“Nos últimos dias do Blue Sky Studios, uma pequena equipe de artistas se reuniu para fazer uma cena final. Esta foto é uma despedida, uma despedida em nossos próprios termos”, escreveu o grupo na legenda.

Os conteúdos que envolvem “A Era do Gelo” seguem sob responsabilidade da Disney. No momento, a empresa foca na minissérie “A Era do Gelo: Histórias do Scrat”, composta por seis episódios e disponível no streaming.

Na série, o personagem vivencia muitos desafios e momentos felizes em sua trajetória. Ele enfrenta, por exemplo, a paternidade. Com o Baby Scrat, os dois se unem para possuir a bolota.



