Exposição em Fortaleza marca estreia de artistas com Síndrome de Down

Hermógenes Neto e Caroline Frota são alunos do ateliê de pintura J. Silva Arte, localizado em Fortaleza, que auxiliou na seleção de obras para a apresentação. No total, Neto e Frota expuseram quatro telas autorais, entre elas “Mundo das Galáxias” (Hermógenes Neto) e “Natureza Morta” (Caroline Frota).

A exposição coletiva “As Cores Florescem da Vida”, sob curadoria de Célia Maria Leite e Aila da Silva Batista, foi inaugurada nesta terça-feira, 10, com a estreia de dois artistas com Síndrome de Down . A seleção também contou com mais 16 estudantes de pintura.

“Em outras exposições coletivas, não tinha a inclusão. Só que dessa vez, quando fomos montar a exposição, o que chamou a atenção foi a diversidade”, completa, destacando a presença de pessoas de várias idades, tanto idosos, quanto pintores jovens, na exposição.

As obras seguem expostas no térreo do espaço cultural do Ministério da Gestão e Inovação (Rua Barão de Aracati, 909 - Meireles) até o dia 30 de setembro, com horário de visitação das 08h00min às 17h30min (exceto sábados e domingos).

Influencers Cearenses: Alice Peres revela rotina de modelo e influencer com Síndrome de Down; CONHEÇA