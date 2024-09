Morre Sérgio Mendes: músicos lamentam morte do artista brasileiro

“Muito triste com a passagem do meu querido amigo Sérgio Mendes. Estivemos juntos em 2022, quando ele veio até o meu show, em Los Angeles, e nos divertimos muito nesse dia”, disse Bituca.

Grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Carlinhos Brown e Fafá de Belém, usaram seus perfis no Instagram para lamentar a perda do artista.

Influenciador da bossa nova e do samba no mundo, Sérgio Mendes conquistou recorde nos Estados Unidos com a canção "Mas que nada". O artista niteroiense morreu nesta sexta-feira, 6, aos 83 anos de idade .

“ Foram muitos anos de amizade, parceria e música, e ele estará para sempre comigo, em meu coração. Todo o meu amor à sua família. Descanse em paz, querido gênio”, finalizou Milton na legenda do vídeo em que mostra o encontro com Mendes.

Em nota à imprensa, Carlinhos Brown relembrou como conheceu o artista por meio de um telefonema. Os dois trabalharam juntos na trilha sonora do filme “Rio” (2011) e gravaram o álbum “Brasileiro”, vencedor do Grammy de Música Brasileira, ao lado de Ivan Lins, Guinga e Hermeto.

“Ela ligou para alguém, me deu o telefone, e aí ele disse: 'Quem está falando aí? Porque a dona do restaurante é muito amiga minha e falou que tinha uma brasileira que falava muito, que eu talvez conhecesse'. Passamos uma semana indo a restaurantes maravilhosos em que ele me levou! ”, relembrou a cantora paraense.

“Ele foi o primeiro grande misturador da música mundial com a música do Brasil. Juntou os melhores e, é claro, sempre com a liderança de Gracinha Leporace. Ali Sérgio transformou os ouvidos do mundo para entender melhor a música brasileira”.

Will.I.Am relembra parceria com Sérgio Mendes

Will.I.Am, do grupo Black Eyed Peas, usou os stories do Instagram para lamentar a morte do músico brasileiro. O estadunidense postou uma foto no qual aparece de braços dados com Sérgio, ambos sorrindo e escreveu: “Amizade que resiste ao tempo” (em tradução livre do inglês para o português).

O artista afro americano também postou outra imagem em que aparece tocando piano ao lado de Mendes, com a música “Água de Beber”, um feat de Sérgio com o membro do Black Eyed Peas.