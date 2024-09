Humberto Gessinger celebra carreira com show em Fortaleza

Humberto Gessinger apresenta turnê do disco "Quatro Cantos de um Mundo Redondo" em Fortaleza no dia 14 de setembro

O músico Humberto Gessinger retorna a Fortaleza para show na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura no próximo sábado, 14.

Marcado para iniciar a partir das 20h30min, o evento faz parte da turnê do álbum “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”, lançado em outubro de 2023.

Conhecido por inúmeros sucessos da MPB e do rock nacional, como “Pra ser sincero”, “Infinita Highway”, “O preço”, “Perfeita simetria” e outras inúmeras canções, o artista também celebra os 25 anos do disco “!Tchau Radar!”, reconhecido como um dos principais álbuns do Engenheiros do Hawaii – sua antiga banda.