Humberto Gessinger faz show na Praça Verde do Dragão do Mar

O cantor e compositor Humberto Gessinger retorna a Fortaleza com show da turnê do quarto disco solo, intitulado "Não Vejo a Hora". O evento acontecerá na Praça Verde do Dragão do Mar, a partir das 20h30min.

O repertório reúne sucessos de toda a carreira do artista, como "Infinita Highway" e "Terra de Gigantes". Os ingressos estão à venda por R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira) no site da Bilheteria Virtual e nas lojas Yordips, localizada no Shopping Salinas.

